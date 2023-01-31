Обвиняемого ищут Фото из архива КП

В Краснодаре передали в суд дело на разыскиваемого вора в законе. Расследование завершено, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Так, 58-летнего мужчину из Тбилиси с 1993 года занимал высшее положение в преступной иерархии в Краснодаре. Он имел в подчинении людей с более низким криминальным статусом. Соблюдая традиции и обычаи криминальной среды, мужчина распространял влияние на территории края.

Обвинение лидеру преступной иерархии по ст. 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии» предъявлено заочно. Сейчас мужчина находится в международном розыске.

- Заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, с момента его передачи правоохранительным органам в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ либо с момента задержания его на территории РФ. Уголовное дело направлено в суд, - сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что вор в законе Коба Краснодарский получил 10 лет тюрьмы и штраф в 2 млн рублей. С мая 2012 года он занимал высшее положение в преступной иерархии.