Водитель не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани 19-летний водитель Nissan врезался в опору ЛЭП. Авария произошла 31 января около 00:00 на трассе «Майкоп – Туапсе».

По предварительным данным, 19-летний парень со стажем вождения около года за рулем Nissan Note превысил скорость, не справился с управлением и наехал на опору ЛЭП. В машине также находилась 20-летняя девушка.

В результате ДТП водитель и пассажирка отделались легкими травмами.

- Очевидцы при виде искореженной машины назвали это чудом! Не превышайте скорость, берегите себя! – напомнили в УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что на Кубани водитель ВАЗ погиб, врезавшись в бетонное ограждение. 42-летний мужчина за рулем ВАЗ 2115 проезжал со стороны станицы Новотитаровской в сторону станицы Старомышастовской, превысил скорость, выехал на «встречку» и врезался в конструкцию.