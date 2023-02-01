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НовостиОбщество1 февраля 2023 8:27

Более 100 пар теплых носков шьют активисты Адыгеи участникам СВО

Их отправят военнослужащим ко Дню защитника Отечества
Валерия ГОДОВНИКОВА
Республика присоединилась ко Всероссийской акции «Тепло для героя». Фото: пресс-служба "Молодая гвардия" Адыгеи

Республика присоединилась ко Всероссийской акции «Тепло для героя». Фото: пресс-служба "Молодая гвардия" Адыгеи

Теплые носки шьют активисты Адыгеи участникам СВО. Республика присоединилась ко Всероссийской акции «Тепло для героя».

- Больше сотни пар теплых носков вяжут для участников специальной военной операции жители Майкопа, - рассказала в координатор федерального партийного проекта «Старшее поколение» в Адыгее и руководитель «Молодой Гвардии» Адыгеи Асета Берзегова. - «Серебряные» волонтеры и люди старшего поколения с активной жизненной позицией из Адыгее могут отправить российским военнослужащим письма со словами поддержки и теплый подарок, связанный своими руками ко Дню защитника Отечества.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», принять участие в акции может каждый житель Майкопа по адресу улица Краснооктярьская, 4. Помимо теплых носков в зону спецоперации начали готовить открытки ко Дню защитника Отечества. Слова поддержки также можно написать и передать военнослужащим для поднятия боевого духа.