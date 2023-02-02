В Сочи поймали быка, который пугал горнолыжников

В Сочи 2 февраля туристы, катающиеся на склонах горнолыжных курортов, испытали новые сильные эмоции. Прямо на трассы выбежал молодой бычок. Животное хоть и вело себя не агрессивно по отношению к людям, но все заставило понервничать горнолыжников.

Как стало известно, рогатого нарушителя спокойствия уже поймали.

- Силами спасателей "Роза Хутор" и инспекторов Сочинского нацпарка бычка доставили на санях в район села Аибга и передали "нерадивому" хозяину! Бычок при транспортировке не пострадал, с ним все хорошо, - рассказали в пресс-службе национального парка Сочи.

Предположительно бык мог случайно забежать на территорию курорта с пастбищ, находящихся на территории Сочинского нацпарка. Спасатели курорта оперативно отреагировали на ситуацию, выдворив животное за пределы трасс.