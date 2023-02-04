Прошла Всероссийская военно-патриотическая акция «Бескозырка». Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Новороссийске в патриотической акции «Бескозырка» поучаствовали 50 тысяч человек. Мероприятие провели в 55-й раз. Жители города отметили 80-ю годовщину высадки десанта майора Цезаря Куникова на Малую землю.

- Память о этом несокрушимом подвиге навсегда останется в сердцах людей. Мы чтим память предков и благодарим их за возможность жить. Сейчас наши братья продолжают дело дедов и прадедов. Они героически выполняют боевые задачи в спецоперации. Вечная память погибшим, вечная слава живым, - сообщил вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Уточняется, что весь день жители возлагали цветы и венки к памятникам Великой Отечественной войны. Это «Взрыв» в селе Мысхако, памятник «Неизвестному матросу», в Цемдолинестеле, а также стела на «Малой земле».

Завершилось мероприятие традиционным спуском на воду бескозырки.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что в Новороссийске завершилась Всероссийская военно-патриотическая акция «Бескозырка».