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НовостиОбщество4 февраля 2023 7:49

Губернатор Кубани почтил память защитников Малой земли

Вениамин Кондратьев поучаствовал в акции организации «Движение первых»
Мария ЧАЛАЯ
Вениамин Кондратьев почтил память защитников Малой земли. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Вениамин Кондратьев почтил память защитников Малой земли. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Губернатор Кубани почтил память защитников Малой земли. Он поучаствовал в молодежной патриотической акции организации «Движение первых», которая прошла в честь 80-летия высадки десанта под командованием Цезаря Куникова.

- Малая земля является образцом героизма нашего народа. Бои за оборону важного плацдарма были жестокими. Мы гордимся подвигом героев и сделаем все, чтобы наши потомки тоже нами гордились. Благодарен «Движению первых» и Кубанскому союзу молодежи, всем, кто инициировал акцию и пришел со свечами в память о воинах, - сообщил Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что в молодежной акции также приняли участие глава Новороссийска Андрей Кравченко и депутат Государственной Думы Сергей Алтухов.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что в Новороссийске в патриотической акции «Бескозырка» поучаствовали 50 тысяч человек.