Брат Дани Милохина признался, что пережил клиническую смерть

Илья Милохин Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Илья Милохин – популярный блогер. Он стал известным благодаря брату – Дане. Илья снимал веселые видео, пел в группе Виктора Дробыша и был звездой. На его аккаунты в социальных сетях были подписаны сотни тысяч человек.

Но два года назад парня лишили всего. У него забрали аккаунты. Сделал это продюсер – Мария Погребняк. А сам парень загремел в больницу. Лечился от наркотической зависимости и начал новую жизнь – в Анапе.

Он подал в астрологию. Уже два года Илья не пьет и не курит. Он занимается спортом, медитирует и ищет себя. А о прошлой жизни вспоминает без сожаления.

- У меня были припадки, клиническая смерть. Все – в один год. Я боролся с этим и хотел передать знания аудитории. С ней я делился сокровенным. Даже в Москве я не общался с блогерами, друзьями. Был интровертом, но выходил в эфиры и делился эмоциями с подписчиками. Они были частью моей жизни, – рассказал парень «Комсомолке».

Полная версия первой части интервью с Ильей Милохиным доступна по ссылке.