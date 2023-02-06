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НовостиОбщество6 февраля 2023 8:11

В очереди на Керченскую переправу стоят 57 машин

Паромное сообщение приостановлено из-за непогоды
Светлана ОВДЕЙ
В очереди на Керченскую переправу стоят 57 машин Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В очереди на Керченскую переправу стоят 57 машин Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В очереди на Керченскую паромную переправу стоят 57 машин. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

За сутки паромы «Керченский-2», «Ейск», «Лаврентий» и «Мария» перевезли в Крым 151 машину и 184 пассажира. В настоящее время работа Керченской переправы приостановлена из-за сильного ветра.

- Паромное сообщение временно приостановлено по погодным условиям, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Уточняется, что грузовики, ожидающие в очереди, находятся на накопительной парковке в поселке Ильич.

- Водителям выдают пропуска для погрузки на паромы. На месте дежурят волонтеры, работает столовая и пункт обогрева, - сообщили в региональном оперштабе.

Напомним, проезд грузовиков к Керченской паромной переправе остается частично закрытым. Ограничение ввели 27 октября. Под исключение попадают автомобили, перевозящие товары первой необходимости, грузы военного назначения, лекарства, специальные и скоропортящиеся грузы.