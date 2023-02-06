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НовостиПроисшествия6 февраля 2023 11:10

На Кубани пьяный водитель Lada врезался в опору ЛЭП

После столкновения автомобиль перевернулся
Светлана ОВДЕЙ
Обстоятельства ДТП устанавливаются Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Обстоятельства ДТП устанавливаются Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани пьяный водитель Lada врезался в опору ЛЭП. Авария произошла 4 февраля около 23:00 на трассе «Армавир – Отрадная».

Предварительно, 42-летний мужчина за рулем Lada Granta превысил скорость, не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в опору ЛЭП. После столкновения автомобиль перевернулся.

Медосвидетельствование показало, что водитель легковушки в момент ДТП был пьян.

- Обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что на Кубани 19-летний парень за рулем Nissan врезался в опору ЛЭП. Водитель и 20-летняя пассажирка отделались легкими травмами.