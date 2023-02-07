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НовостиПроисшествия7 февраля 2023 5:41

В Анапе 1,9 тысячи человек остались без света из-за урагана

Порывы ветра обесточили часть города
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: t.me/mcuanapa

Фото: t.me/mcuanapa

В Анапе утром 7 февраля из-за урагана произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остались поселок Виноградный, хутор Красный Курган, а также Лиманный, Красная Скала и Верхняя Гостагайка. Кроме этого, электричество отключили в станице Благовещенской.

- Социально значимые объекты под отключение не попали, - сообщили в МЦУ Анапы.

В настоящее время ведутся работы по восстановлению электроснабжения. О сроках работ не уточняется.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Новороссийске без света остаются 70 человек, в городе-герое также продолжаются восстановительные работы.