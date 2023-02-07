На дорогах работает снегоуборочная техника Фото из архива КП

На перевалах в Краснодарском крае вводят ограничения из-за снегопада. Водителей предупреждают о временном перекрытии дорог, которые расчищают от снега.

- Госавтоинспекция Кубани обращает ваше внимание на возможные кратковременные ограничения движения на перевалах, связанные с работой дорожной техники по очистке проезжей части, - сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Так, грузовики в течение 10 минут не могли проехать через Молдовановский перевал под Горячим Ключом. На проезжей части работала спецтехника.

Уточняется, что ситуация на дорогах региона находится на контроле.

- Сотрудники Госавтоинспекции проводят разъяснительную работу с водителями перед проездом ими серпантинов, - добавили в краевом ГИБДД.

Раннее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о сложной ситуации на перевале Волчьи Ворота в Новороссийске. Из-за снегопада на дороге образовалась корка льда. Мэрия просит водителей отменить поездки через перевал, особенно на летней резине.