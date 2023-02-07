Бывший мэр Краснодара Евгений Первышов вернулся в зону СВО

Евгений Первышов вернулся в зону СВО Фото: t.me/PervyshovEA

Бывший мэр Краснодара вернулся в зону СВО. О прибытии в место дислокации подразделения Евгений Первышов сообщил в своем telegram-канале.

Ныне депутат Госдумы рассказал, что подразделение пополнилось новыми бойцами. Причем, как отметил Евгений Первышов, в зону боевых действий они отправились добровольцами.

- Большинство моих сослуживцев, чей контракт истек, тоже решили продолжить участие в СВО. Уверен, что главное сейчас - не оставаться в стороне, - написал Евгений Первышов. - Не все могут и не все должны идти добровольцами. Но здесь важна поддержка каждого. Она может заключаться и в отправке гуманитарной помощи, и в помощи семьям тех, кто сейчас защищает Родину.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что бывший мэр Краснодара Евгений Первышов продлил контракт об участии в СВО. Экс-глава краевого центра на несколько дней заезжал в Краснодар, где побывал на встрече губернатора с депутатами Госдумы от региона.