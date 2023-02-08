В Краснодаре на 15% выросло число пациентов с травмами из-за непогоды

В Краснодаре на 15% выросло число пациентов с травмами из-за непогоды. Статистику озвучили в краевой клинической больнице скорой медицинской помощи.

Из-за снегопада и гололеда жители города накануне обращались с черепно-мозговыми травмами, переломами и переохлаждением.

- В приемное отделение больницы скорой медицинской помощи госпитализированы и самостоятельно обратились на 15% больше пациентов с травмами, полученными в результате падения, - сообщила дежурный администратор краевой БСМП, врач-терапевт Джанна Бабаева. - Также увеличилось количество пациентов, обратившихся за медицинской помощью с признаками общего охлаждения.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре ночью более 40 спецмашин расчищали дороги от снега. На тротуарах, остановках и в подземных пешеходных переходах работали 604 человека и 34 единицы спецтехники. Из-за непогоды водителей призывают по возможности отказаться от личного транспорта и пользоваться общественным.