В Анапе из-за непогоды сегодня действует экстренное предупреждение. Фото: Вячеслав Ревун.

В Анапе продолжает действовать экстренное предупреждение из-за урагана. Непогода бушует на курорте с 6 февраля. Местами порывы ветра достигают 38 метров в секунду.

- По возможности откажитесь от поездок на автомобилях. Также усильте контроль за детьми и пожилыми людьми, - сообщили в мэрии Анапы.

Уточняется, что температура воздуха ночью опустится до -10 градусов, днем до – 8 градусов. Высота волн в Черном море достигает 2,5 метров.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что на побережье Краснодарского края продолжает действовать штормовое предупреждение из-за урагана.