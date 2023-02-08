В Анапе восстановили свет. Фото: t.me/anapaofficial

Во всех сельских округах Анапы восстановили свет после урагана. Отключения происходили 6 и 7 февраля. Порывистый ветер достигал 38 метров в секунду.

- Благодаря оперативной работе энергетиков удалось избежать массовых продолжительных отключений. Возникающие неполадки устранялись в круглосуточном режиме, - сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

На данный момент жители всех сельских округов получают электроэнергию в полном объеме.

Ресурсоснабжающие предприятия города продолжают работать в режиме повышенной готовности.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что в крае продолжает действовать штормовое предупреждение.