Последствия урагана в Краснодарском крае на 8 февраля: лежащие на трассах грузовики и оторванные крыши домов

На Кубани свирепствует непогода. Фото: Sega Black-Sea.

На Кубань уже третий день бушует непогода. Штормовое предупреждение ввели в крае еще 5 февраля, но оно действует по сей день.

Циклон принес с собой сильнейший ветер, до 38 метров в секунду, огромные волны, высотой в 2,5 метра, и обледенение пляжей. Также благодаря нему на всей территории Кубани выпал снег, впервые за всю зиму.

Пляжи заледенели. Фото: Sega Black-Sea.

За три дня ураган повредил крыши 19 домов и обрушил 55 деревьев. В результате этого были повреждены 4 машины. Также из-за ветра перевернуло 3 грузовых автомобиля.

- Продолжает действовать ограничение движения большегрузов по дороге М-4 «Дон» в районе Новороссийска. В связи с этим организована работа 2 накопительных площадок общей вместимостью до 720 автомобилей. В настоящее время там стоят 30 автомобилей, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Ураган повалил много деревьев. Фото: t.me/anapaofficial

Для безопасности водителей и пассажиров на дорогах дежурят экипажи ГИБДД. На Шаумянском, Малдовановском перевалах, а также в районе Волчьих Ворот организована работа временных постов ДПС. Машины едут в штатном режиме.

Курорты засыпало снегом. Фото: t.me/makovozovy

- В связи с плохой погодой паромное сообщение приостановлено. На накопительных площадках находится более 200 грузовиков. Администрацией Темрюкского района развернут пункт обогрева, работает полевая кухня, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Снег будет идти еще два дня. Фото: t.me/makovozovy

Синоптики рассказали, что сегодня в Краснодарском крае будет идти снег, в отдельных районах он перейдет в метель. На дорогах будет скользко. Порывы ветра местами достигнут 22 м/с. На участке Анапа-Новороссийск-Геленджик они будут достигать 38 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -11 градусов, днем столбики термометров покажут до -8 градусов.

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