Что происходит в Анапе после мощнейшего урагана 7 февраля 2023

Пляжи Анапы в снегу. Фото: Вячеслав Ревун

В Анапе продолжает свирепствовать ураган. Он начал дуть на курорте 6 февраля. На участке Анапа-Новороссийск-Геленджик порывы достигают 34 метров в секунду, а в отдельных районах они доходят до 38 метров в секунду.

Циклон начнет стихать после 15:00. Фото: sega black sea

Сильнейший ветер принес с собой серьезное, для курортного города, похолодание. Прибрежную часть сковало льдом. Впервые за всю зиму на Кубани выпал снег.

- Температура воздуха ночью и утром опустится от -5 до -10 градусов. Днем столбики термометров покажут от -3 до -8 градусов. Высота волн достигнет 2,5 метров. Возможно обледенение судов и парение моря, - сообщали в ЦГМС Краснодара.

Множественные повреждения, которые возникли из-за урагана восстанавливают городские службы. Так, утром 7 февраля без света остались 1,9 тысяч человек. Аварийное отключение электроэнергии произошло в поселке Виноградный, хуторе Красный Курган, Лиманный, Красная Скала и Верхняя Гостагайка. Кроме этого, света не было в станице Благовещенской.

Из-за непогоды произошли аварийные отключения электричества. Фото: мэрия Анапы.

- Продолжается уборка поваленных деревьев и сломанных веток. Стволы собирают, измельчают и вывозят с улиц. Дворники расчищают тротуары от снега, дороги посыпают пескосоляной смесью, - рассказали в мэрии Анапы.

На улицах распиливают упавшие деревья. Фото: мэрия Анапы.

Уточняется, что службы пытаются как можно скорее убрать с улиц большой мусор. Специалисты уже восстановили поваленные ограждения набережной и старого кладбища. Также закрепили вырванные ветром лавочки.

Городские службы восстанавливают разрушенные стихией заборы. Фото: мэрия Анапы.

На всей территории Кубани продолжает действовать штормовое предупреждение. В Анапе ввели режим повышенной готовности. Жителей курорта просят воздержаться от поездок на машине, особенно при отсутствии «зимней» резины.

Пик прохождения циклона будет действовать до 15:00. Непогода стихнет вечером 8 февраля.

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