Пик циклона. Мощный ураган со скоростью 38 м/c обрушится на Анапу

На побережье Черного моря дует сильный ветер. Фото: Tateshi_Yokotaishi.

В Анапе, как и на всей территории Кубани, действует штормовое предупреждение. В городе свирепствует ураган. Из-за этого было принято решение ввести режим повышенной готовности.

Сильнейший ветер принес множество повреждений. Например, утром 7 февраля без света остались поселок Виноградный, хутор Красный Курган, Красная Скала, Лиманный, Верхняя Гостагайка и станица Благовещенская. Всего без электричество остались 1900 человек. На местах повреждений работают 6 бригад. Планируется, что свет в дома вернется к 11:00.

Сегодня вместе с сильнейшим ветром начал идти еще и снег. Он выпал впервые с начала года.

- Ожидается северо-восточный ветер с порывами 30-34 метров в секунду. В отдельных районах очень сильный ветер с порывами 35-38 метров в секунду. Температура воздуха ночью и утром опустится до -10 градусов. Днем столбики термометров покажут до -8 градусов, - сообщили в ЦГМС Краснодара.

В Анапе устраняют последствия непогоды. Фото: мэрия Анапы.

Уточняется, что самый пик циклона придется на сегодняшний день. Он пройдет с 12:00 до 15:00. Городские службы готовы к этому, их перевели на усиленный режим работы.

- Просим воздержаться жителей Анапы от использования личного транспорта. Особенно не стоит выезжать на дороги при отсутствии «зимней» резины, - уточнили в мэрии курорта.

Непогода продлится во всем крае до 8 февраля.

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