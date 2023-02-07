В районе Анапы и Новороссийска 7 и 8 февраля ожидается ураган с порывами до 38 м/с

На побережье Черного моря дует сильный ветер. Фото: Tateshi_Yokotaishi

В районе Анапы и Новороссийска 7 и 8 февраля ожидается ураган с порывами до 30-34 метров в секунду. Местами он поднимется до 38 метров в секунду.

- На Кубани продолжает действовать штормовое предупреждение. Высота волн может достигать 1,5-2,5 метра, - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Температура воздуха ночью и утром опустится до -10 градусов, а днем до -8 градусов. Ожидается обледенение судов и парение моря.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что школьникам Геленджика из-за урагана разрешили пропустить уроки.