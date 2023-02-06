Школьникам Геленджика из-за урагана разрешили пропустить уроки

В Геленджике ждут ухудшения погоды. Фото: пресс-службы администрации Геленджика.

В школах Геленджика 7 февраля ввели свободное посещение. Послабления связаны с непогодой, которая обрушилась на Черноморское побережье накануне. Соответствующее распоряжение появилось на сайте администрации города-курорта. Родителям учеников городских школ разрешили самостоятельно принять решение о посещении уроков в этом день.

- По информации управления образования Геленджика, завтра, 7 февраля, в связи с сильным северо-западным ветром и понижением температуры воздуха родители могут самостоятельно принимать решение о посещении ребенком образовательного учреждения. О принятом решении необходимо уведомить классного руководителя. Школы при этом работают в штатном режиме, - рассказали в администрации Геленджика.

В Геленджике объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий. В течение трех ближайших суток сохранится северо-восточный ветер порывами местами до 38 м/с и волны на море высотой до 2,5 метра.

- На случай возникновения чрезвычайной ситуации на борьбу с возможными последствиями стихии готовы выйти 114 человек и 13 единиц техники. В случае ухудшения погодных условий дополнительно задействуем еще 150 работников коммунальных служб и 31 единицу спецтехники, - сообщил глава администрации Геленджика Алексей Богодистов.

Все аварийные, оперативные и коммунальные службы города переведены в режим повышенной готовности. Предприятий заранее запаслись большим количеством песчано-соляной смеси.

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