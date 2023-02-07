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НовостиКарта Кубани7 февраля 2023 6:38

Белоснежные пляжи. Анапу засыпало снегом

На побережье в Анапе впервые за зиму началась метель
Мария ЧАЛАЯ
Фото: t.me/MoreOz

Фото: t.me/MoreOz

В Анапе берег моря засыпало снегом. Он выпал первый раз за зиму. Стихия свирепствует уже вторые сутки. Непогода пришла на курорт вместе с ураганным ветром.

- На участке Анапа - Новороссийск - Геленджик ожидается северо-восточный ветер с порывами до 34 метров в секунду. В отдельных районах ураган с порывами до 38 метров в секунду, - сообщили в ЦГМС Краснодара.

Непогода продлится на Кубани до 8 февраля.

В крае продолжает действовать штормовое предупреждение.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что школьникам Геленджика из-за урагана разрешили пропустить уроки.