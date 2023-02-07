Фото: t.me/alekseioderov

Ураган, кажется, проверяет на прочность Новороссийск: в городе-герое второй день подряд порывы ветра местами достигают 33 м/c. Пик непогоды придется с 13 до 15 часов дня – ветер может усилится до 38 м/c.

В городе действует штормовое предупреждение. Последствия стихии ликвидировали всю ночь, работы продолжаются и утром. Ураган срывает крыши зданий, разрушает балконы, валит деревья и светофоры, переворачивает машины, не выдерживают и линии электропередач.

Фото: t.me/alekseioderov

- Всю ночь спасатели пилят упавшие деревья, помогают жильцам многоквартирных домов укреплять окна и рамы, убирают упавшие заборы. Порывы ветра сильные, без особой необходимости из дома не выходите и автомобили под деревья не ставьте, - предупредил руководитель муниципальной «Службы спасения» Новороссийска Алексей Одеров.

По данным оперштаба, за ночь с 6 на 7 февраля из-за сильного ветра повреждены 13 кровель, повалено 25 деревьев.

Фото: t.me/alekseioderov

За сутки в Новороссийске произошло более 100 аварийных отключений электроснабжения.

- Отключения затронули все внутригородские районы. Причины — повреждения на линии, электропробои кабельных линий. Ветер сорвал кровлю на домах, повредил автомобили. Подсчитывается ущерб, - сообщил мэр города Андрей Кравченко.

По последним данным, утром 7 февраля в Новороссийске на территории СОШ № 2 по улице Суворовской сорвало ветром кровлю столовой, повреждено около 30 квадратных метров крыши. Также от урагана пострадала кровл на 13-этажном многоквартирном доме по улице Л. Шмидта, 17. Там сорвало около 360 квадратных метров. В оперштабе заявили, что расселение жильцов не требуется, восстановительные работы проведут в оперативном режиме.

Фото: t.me/alekseioderov

Ранее сообщалось, что в результате стихии 6 февраля пострадал один человек. На остановке улица Куникова/Дзержинского разбилось стекло - девушка, которая ждала общественный транспорт, получила порезы.

Кроме этого, сложная обстановка в Новороссийске из-за снега. В настоящее время дороги посыпают снегом. Перевал открыт, но водителей попросили не пытаться его пересечь на летней резине.

Сложная обстановка сохраняется в сторону Геленджика, там по-прежнему закрыта дорога для грузовых машин.

Фото: t.me/novosti_novoross

Школьникам рекомендовали отправлять на учебу только в сопровождении родителей. Но если нет возможности отвести и забрать ребенка, посоветовали не посещать занятия. Новые темы на уроках из-за непогоды не рассматриваются.

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