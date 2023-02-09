Двоих военнослужащих из Майкопа посмертно наградили орденом Мужества

Награды передали семьям погибших военнослужащих. Фото: https://t.me/Mitrofanov_GA

Двое военнослужащих из Майкопа посмертно награждены орденом Мужества. Майор Петр Точилкин и рядовой Иван Руденко погибли в зоне СВО на Украине при исполнении воинского долга. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Майкопа.

Майор Петр Точилкин посмертно награжден орденом Мужества. Фото: https://t.me/Mitrofanov_GA

- Наши бойцы навечно вписали свои имена в историю страны. Они отдали свои жизни, чтобы над Россией, над нашей родной землей было мирное небо, - рассказал мэр республиканской столицы Геннадий Митрофанов. - Их подвиг никогда не будет забыт.

Рядовой Иван Руденко погиб при исполнении воинского долга. Фото: https://t.me/Mitrofanov_GA

Геннадий Митрофанов передал награды семьям военнослужащих. А также выразил соболезнования близким погибших.

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