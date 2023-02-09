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НовостиОбщество9 февраля 2023 4:58

Двоих военнослужащих из Майкопа посмертно наградили орденом Мужества

Петр Точилкин и Иван Руденко погибли в ходе специальной военной операции
Валерия ГОДОВНИКОВА
Награды передали семьям погибших военнослужащих. Фото: https://t.me/Mitrofanov_GA

Награды передали семьям погибших военнослужащих. Фото: https://t.me/Mitrofanov_GA

Двое военнослужащих из Майкопа посмертно награждены орденом Мужества. Майор Петр Точилкин и рядовой Иван Руденко погибли в зоне СВО на Украине при исполнении воинского долга. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Майкопа.

Майор Петр Точилкин посмертно награжден орденом Мужества. Фото: https://t.me/Mitrofanov_GA

Майор Петр Точилкин посмертно награжден орденом Мужества. Фото: https://t.me/Mitrofanov_GA

- Наши бойцы навечно вписали свои имена в историю страны. Они отдали свои жизни, чтобы над Россией, над нашей родной землей было мирное небо, - рассказал мэр республиканской столицы Геннадий Митрофанов. - Их подвиг никогда не будет забыт.

Рядовой Иван Руденко погиб при исполнении воинского долга. Фото: https://t.me/Mitrofanov_GA

Рядовой Иван Руденко погиб при исполнении воинского долга. Фото: https://t.me/Mitrofanov_GA

Геннадий Митрофанов передал награды семьям военнослужащих. А также выразил соболезнования близким погибших.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что российские военные получают сотни писем от детей. Популярный блогер из Анапы показал, как участники СВО бережно хранят детские письма.