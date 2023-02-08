Слезы наворачиваются даже у командиров. Российские военные получают сотни писем от детей

На каждое послание военные по возможности стараются отвечать.

Военные, участвующие в специальной операции, в свободное от боевых действий время разбирают пачки писем. На линию соприкосновения они приходят регулярно, как и гуманитарные грузы. Треугольные конвертики в руках бойцов кажутся совсем крохотными. Но, по признанию самих военных, послания эти - на вес золота.

Дети из самых разных уголков Кубани пишут письма с пронзительными словами поддержки российским солдатам и офицерам. Сами бойцы говорят - от таких писем становится как-то легче, а детвора напоминает о семье, которая ждет дома.

Каждый рисунок, каждое послание солдаты бережно хранят. Доброе слово – источник сил и моральной поддержки. Популярный блогер из Анапы Юрий Озаровский, который уже не первый месяц собирает и отвозит гуманитарную помощь нашим бойцам, опубликовал ролик, который снял один из участников СВО. На кадрах - десятки писем, которые прислала кубанская детвора. Ни одно из этих посланий даже не думали выбрасывать!

- Может, кто-то узнает свои письма. Вот они все, которые были у нас. Правда, пришли немного с опозданием, но ничего страшного - главное, что мы получили. Нам все равно очень приятно, всем большое спасибо! - поблагодарил военнослужащий в записанном ролике.

Стоит сказать, что военные по возможности стараются отвечать на письма. Свои весточки они передают через волонтеров, которые, в свою очередь, доставляют ответ до адресата.

Кстати, ранее kp.ru рассказывала о том, как в Анапе 22-летний боец СВО пришел лично поблагодарить школьников за письма. А еще он откровенно рассказал о взаимовыручке на передовой. Военный поделился историей, как бойцы помогли танкисту, рискуя своей жизнью.

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