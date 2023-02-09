Японский сад в парке «Краснодар» откроют весной

Информация появилась на терминалах, установленных на входе в сад Фото: t.me/krd_tipich_ru

Японский сад в парке «Краснодар» могут открыть уже весной. Информация об этом появилась на терминалах, установленных на входе на территорию.

- Японский сад заложен в 2021 году и открыт весной 2023 года в парке «Краснодар», - говорится в описании.

Точная дата открытия не указана. Вместе с описанием парка на информационном терминале отмечены площадь сада, протяженность тропинок, количество высаженных деревьев и кустарников. Размещены и правила посещения территории. А по QR-коду посетители могут получить карту сада.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что вход в Японский сад будет бесплатным. В администрации парка «Краснодар» опровергли информацию об оплате посещения.

- У входа в Японский сад установлены информационные киоски (ИНФОМАТЫ), которые будут содержать полезную информацию для посетителей: карту объектов сада, а также интересные факты о каждом объекте, расположенном в Японском саду, - ранее сообщали на официальной странице парка в Telegram-канале.