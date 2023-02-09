В Краснодаре 11 февраля пройдет панихида по освободителям и погибшим жителям города Фото: t.me/mitropoliakubanru

В Краснодаре 11 февраля пройдет панихида по освободителям и погибшим жителям города. Об этом сообщили в пресс-службе Кубанской митрополии.

Накануне 80-летия со дня освобождения Краснодара от немецко-фашистских захватчиков в Свято-Екатерининском кафедральном соборе пройдет панихида, которую возглавит митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий. Богослужение начнется в 11:00.

В 12:00 во всех храмах Краснодара прозвучит колокольный звон.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что краснодарцев приглашают присоединиться к акции «Свеча памяти в каждом окне» 12 февраля. Участники в память об освободителях города от немецко-фашистских захватчиков 12 февраля в 19:00 поставят на окна зажженные свечи.