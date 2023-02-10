Проект благоустройства парка Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Отрадненском районе Кубани благоустроят парк. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Общественную зону по нацпроекту «Жилье и городская среда» приведут в порядок в станице Спокойной. В центральном парке уложат плитку, наливное резиновое покрытие на детских и спортивных площадках, установят игровые элементы и подготовят площадки для отдыха. Кроме того, территорию озеленят.

- Поскольку территория сквера находится в неудовлетворительном состоянии, приняли решение включить эту территорию в федеральный проект и привести в порядок центральное место отдыха станицы, - сообщил замминистра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Дунаев.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Армавире до конца года обновят улицу Кирова. Сейчас проект благоустройства проходит госэкспертизу.