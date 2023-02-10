В очереди на Керченскую переправу стоят 122 машины Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани в очереди на Керченскую переправу стоят 122 машины. С 9 февраля работа паромов возобновлена, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Так, за сутки паромы перевезли 227 автомобилей и 356 пассажиров. 122 машины находятся на накопительной парковке в поселке Ильич.

- Развернут пункт обогрева, работает полевая кухня и два волонтера. Все остальные накопительные площадки выведены в резерв, в готовности к развертыванию при необходимости, - уточнили в пресс-службе краевой администрации.

Напомним, проезд грузовиков к Керченской паромной переправе остается частично закрытым. Ограничение ввели 27 октября. Под исключение попадают автомобили, перевозящие товары первой необходимости, грузы военного назначения, лекарства, специальные и скоропортящиеся грузы.