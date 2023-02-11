Излучаемые аппаратом волны проникают глубоко в ткани. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Аппарат для ультразвуковой терапии появился в Крымской больнице. Новое оборудование поставили в медучреждение в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

- Процедура ультразвуковой терапии полезна при болезнях нервной системы, хронических воспалительных процессах, а также во время реабилитации после травм. Излучаемые аппаратом волны проникают глубоко в ткани, стимулирует процессы регенерации, улучшается кровообращение, – рассказал главный врач Крымской ЦРБ Артак Матевосян.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала, что горбольница Горячего Ключа получила новое медоборудование. В учреждение поставили два обеззараживателя-очистителя воздуха.