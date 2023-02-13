Последствия снегопада устраняют в Сочи

Посыпка поверхностей ведется механическим способом и вручную.

В Сочи продолжают устранять последствия снегопада. Белые хлопья кружились на курортом всю ночь на 13 февраля. В настоящее время снег на дорогах полностью расчистили. Но на некоторых маршрутах из-за гололеда движение осуществляется не до конечных остановках.

- Посыпка поверхностей ведется механическим способом и вручную. Рабочие также очищают и посыпают противогололедными материалами мосты, уличные лестничные переходы, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

К слову, некоторые водители не заменили летнюю резину на зимнюю. В связи с этим наблюдаются заторы.

Специалисты восстанавливают и сети электроснабжения. Задействованы 16 бригад и 17 единиц спецтехники. Как удалось узнать “КП” - Кубань”, все последствия снегопада планируют ликвидировать до 18 часов 13 февраля.