Движение грузовиков восстановлено

В Туапсинском районе восстановили движение грузовиков на Молдовановском перевале. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

- Движение по автодороге «М4 Дон» в районе Молдовановского перевала после очистки спецтехникой восстановлено, - говорится в сообщении.

Ранее большегрузы не могли проехать по участку трассы из-за снегопада. На проезжей части работала спецтехника.

Автоинспекторы по-прежнему просят водителей легкового и грузового транспорта соблюдать осторожность на дорогах.