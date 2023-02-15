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НовостиОбщество15 февраля 2023 14:43

В Краснодаре жители Прикубанского округа остались без света из-за аварии

На месте работает аварийная бригада
Светлана ОВДЕЙ
Специалисты устраняют поломку

Специалисты устраняют поломку

В Краснодаре несколько улиц Прикубанского округа остались без света. Отключение произошло из-за аварии.

- Причина - повреждение на линии 6-10 кВ, отключилась ПС «СВ-353» и 19 трансформаторных подстанций, - сообщили в городской ЕДДС.

Так, свет погас в домах по улицам Есенина, Шолохова, Солнечной. Без электроэнергии остаются жители улиц Российской, Аксайской, 40-летия Победы.

В настоящее время на месте поломки работает аварийная бригада. Время восстановления подачи уточняется.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре жители Западного округа временно остались без света. Как уточнили в городской ЕДДС, энергоаварию уже устранили.