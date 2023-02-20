Уровень воды в реке Афипс в Северском районе поднялся до критической отметки Фото: t.me/andreidoroshevskii

Уровень воды в реке Афипс в Северском районе Кубани поднялся до критической отметки. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Дорошевский в своем telegram-канале.

- В Северском районе по состоянию на 12:00 наблюдается подъем уровня реки Афипс до отметки «опасное явление» около станицы Крепостной, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в районе не зафиксированы случаи выхода рек из берегов. В поселениях муниципалитета мониторят ситуацию, выставлены дополнительные посты. Вся информация о состоянии уровня рек поступает в ЕДДС, которая следит за обстановкой круглосуточно.

Напомним, штормовое предупреждение на Кубани продлили до 22 февраля. С 20 до 22 февраля в регионе ожидаются сильные дожди с мокрым снегом, грозой и сильным ветром до 20-25 м/с. А в Горячем Ключе, Геленджике, Северском, Абинском, Апшеронском, Белореченском, Мостовском, Туапсинском районе из-за обильных осадков реки могут выйти из берегов.