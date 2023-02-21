Полиция Кубани нашла живодеров, забивших нутрий палками

Зверьки были окружены заботой местных жителей. Фото: скриншот видео.

Полиция нашла причастных к бойне на ерике в станице Полтавской. Здесь жило семейство нутрий, которых приручили местные жители. Зверьков подкармливали и помогали им пережить зимние морозы. Сейчас следствие выясняет, чем животные не угодили компании взрослых мужчин, которые вооружившись палками напали и забили ручных нутрий до смерти.

- По данному факту материал зарегистрирован в ОМВД России по Красноармейскому району. Ведется доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение в установленные законом сроки.

Напомним, что в Краснодаре полиция проводит проверку по факту жестокого обращения с животными. На улице Симферопольской был найден обезображенный и обезглавленный труп собаки.