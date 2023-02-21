В Сочи из-за схода лавины туристов переселяют в другие отели горного кластера

В горах Сочи сохраняется лавинная опасность.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский выехал на место схода лавины. Глава города контролирует ремонтные работы. Напомним, 20 февраля в поселке Эсто-Садок сошла мощная лавина, которая сметала все на своем пути. Из-за схода снега были повреждены газопроводы и водоводы. Также лавина снесла ограждение и снежную пушку.

- С трех часов ночи началось восстановление газопровода по временной схеме. До конца текущих суток ожидается возобновление подачи газа и восстановление работы котельных, которые отапливают отели, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, по желанию туристов могут переселить в другие отели горнолыжного курорта или вернуть деньги. В администрации Сочи работает горячая линия +7-928-527-2017, по которой принимаются обращения от туристов.

К слову, в горах Сочи сохраняется лавинная опасность.

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