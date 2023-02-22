На Кубани электричка насмерть сбила 34-летнюю женщину Фото: Иван МАКЕЕВ

На Кубани электричка насмерть сбила 34-летнюю женщину. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Трагедия произошла на ж/д путях в Крыловском районе. По словам очевидцев, женщина переходила их в неположенном месте в пределах станции Крыловской. В этот момент проезжавший электропоезд сбил ее.

В настоящее время следователи проводят доследственную проверку.

- Произведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы произошедшего, назначены необходимые экспертизы, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий, приведших к трагедии, - сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Динском районе 20-летний водитель сбил перебегавшего дорогу пешехода. Мужчина с травмами госпитализировали.