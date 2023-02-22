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НовостиПроисшествия22 февраля 2023 11:32

В Новороссийске водитель Nissan сбил 15-летнего подростка на пешеходном переходе

Пострадавшего госпитализировали
Светлана ОВДЕЙ
Подростка госпитализировали Фото из архива КП

Подростка госпитализировали Фото из архива КП

В Новороссийске водитель Nissan сбил 15-летнего подростка на пешеходном переходе. Об этом сообщили в пресс-службе ОГИБДД по городу-герою.

ДТП произошло накануне, 21 февраля, около 18:15. Предварительно, водитель Nissan, поворачивая с улицы Мысхакское шоссе на улицу Волгоградскую, сбил 15-летнего пешехода. Подросток в этот момент переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

- Подросток получил травмы, госпитализирован, - сообщили в пресс-службе ОГИБДД по Новороссийску.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Динском районе 20-летний водитель сбил перебегавшего дорогу пешехода. Мужчина с травмами госпитализировали.