Подростка госпитализировали Фото из архива КП

В Новороссийске водитель Nissan сбил 15-летнего подростка на пешеходном переходе. Об этом сообщили в пресс-службе ОГИБДД по городу-герою.

ДТП произошло накануне, 21 февраля, около 18:15. Предварительно, водитель Nissan, поворачивая с улицы Мысхакское шоссе на улицу Волгоградскую, сбил 15-летнего пешехода. Подросток в этот момент переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

- Подросток получил травмы, госпитализирован, - сообщили в пресс-службе ОГИБДД по Новороссийску.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Динском районе 20-летний водитель сбил перебегавшего дорогу пешехода. Мужчина с травмами госпитализировали.