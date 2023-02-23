Фото с места коммунальной аварии. Фото: t.me/wcups

Воду после аварии в поселке Лоо Сочи вернут 24 февраля. Об этом сообщают в «Водоканале» Сочи. Напомним, коммунальное ЧП случилось вечером 22 февраля, когда произошел очередной оползень. Он стал причиной прорыва водовода в поселкее Лоо. Это уже третье за два дня повреждение коммуникаций водоснабжения, вызванное подвижками грунта.

- Первый участок поврежденной магистрали был успешно восстановлен поздней ночью 21 февраля, - объясняют специалисты. - На следующий день вблизи лесного массива произошел другой прорыв - его ликвидировали к утру 23-го числа.

Но при запуске системы на соседнем склоне горы в районе улицы Декабристов рабочие обнаружили новую утечку.

- Происходит подтопление прилегающих территорий, где, в том числе, располагаются жилые частные дома, - сообщают в пресс-службе городского «Водоканала».

Специалисты приступили к восстановлению водовода. В работе задействовали две аварийно-ремонтные бригады и семь единиц техники. Восстановить водоснабжение планируют к обеду 24 февраля. На время ликвидации нештатной ситуации населению будут подзводить воду. Заявки можно оставить на круглосуточной линии колл-центра по телефону 8 (862) 444-05-05.