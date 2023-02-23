В Анапе 23 февраля запустят салют

Салют будет сверкать над морем. Фото: мэрии Анапы.

В Анапе запустят салют, посвященный Дню защитника Отечества. Об этом рассказали в мэрии города-курорта.

- Традиционно 23 февраля такие салюты проводятся во всех городах воинской славы России согласно положению об этом почетном звании, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

Залпы прогремят в 21:00 по московскому времени. Огненное шоу можно будет наблюдать со стороны морского порта. Салют будет сверкать над водой.

- Лучший обзор – с набережной и песчаного пляжа, - говорят в мэрии курорта.

Напомним, что праздничный салют устроят и в Новороссийске. Он пройдет в Цемесской бухте на Западном молу. Как рассказали в пресс-службе ЮВО, при проведении салютов задействуют более 50 единиц орудий различных типов.