Фото с места происшествия. Фото: t.me/gibdd123region

Под Новороссийском перевернулся зерновоз и перекрыл движение на дороге. ДТП случилось утром 23 февраля. В 10:10 на трассе "Новороссийск-Керчь" водитель большегруза, по предварительным данным, не справился с управлением. Из-за этого зерновоз с товаром перевернулся.

- Машина получила механические повреждения, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в Госавтоинспекции Кубани. - В результате происшествия груз рассыпан по проезжей части.

На данный момент устанавливаются причины ДТП. Пострадавших нет, движение на дороге пока затруднено.

- Сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение автомобилей, - добавляют автоинспекторы.

Напомним, ранее сообщалось о серьезной аварии в Усть-Лабинском районе. 17-летний подросток погиб, еще четверо пассажиров пострадали.