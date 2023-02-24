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НовостиОбщество24 февраля 2023 13:03

Магистральный водовод в Лазаревском районе Сочи восстановили после оползня

Вода появится в домах до конца 24 февраля
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Подвоз воды будет осуществляться и далее.

Подвоз воды будет осуществляться и далее.

В Лазаревском районе Сочи восстановили магистральный водовод. Напомним, коммунальное ЧП случилось вечером 22 февраля, когда произошел очередной оползень. Он стал причиной прорыва водовода в поселке Лоо.

- В данный момент начался процесс наполнения системы, - сообщили в пресс-службе сочинского водоканала.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, вода появится в домах до конца 24 февраля. Специалисты делают все возможное, чтобы сократить время подачи. Подвоз воды будет осуществляться и далее.