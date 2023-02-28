Трассу в обход Адлера начнут строить в 2023 году

Трассу в обход Адлера собираются открыть до конца 2028 года. Фото: администрация Сочи

В Сочи планируют строительство трассы в обход Адлера. К возведению новой дороги приступят уже в 2023 году. Как удалось узнать “КП”-Кубань”, трассу в обход Адлера собираются открыть до конца 2028 года.

- На строительство предусмотрено около 74 миллиардов рублей. Сейчас проводятся инженерные изыскания на участке от Кудепсты до Молдовки. Летом также будет подготовлен проект межевания, - сообщил в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Ранее сообщалось, что рабочую группу создали по сопровождению строительства трассы в обход Адлера в Сочи.