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НовостиОбщество28 февраля 2023 8:56

Трассу в обход Адлера начнут строить в 2023 году

На строительство было выделено 74 миллиарда рублей
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Трассу в обход Адлера собираются открыть до конца 2028 года. Фото: администрация Сочи

Трассу в обход Адлера собираются открыть до конца 2028 года. Фото: администрация Сочи

В Сочи планируют строительство трассы в обход Адлера. К возведению новой дороги приступят уже в 2023 году. Как удалось узнать “КП”-Кубань”, трассу в обход Адлера собираются открыть до конца 2028 года.

- На строительство предусмотрено около 74 миллиардов рублей. Сейчас проводятся инженерные изыскания на участке от Кудепсты до Молдовки. Летом также будет подготовлен проект межевания, - сообщил в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Ранее сообщалось, что рабочую группу создали по сопровождению строительства трассы в обход Адлера в Сочи.