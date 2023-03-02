Школа готова на 15% Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Школу на 1550 мест в районе Западного обхода Краснодара достроят до конца года. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, ранее мэр Краснодара Евгений Наумов поручил ускорить строительство учреждения. В настоящее время школа по улице Генерала Брусилова готова на 15%. На участке только обустраивают монолитные стены и колонны цокольного и первого этажей. Тем временем количество строителей увеличили почти до 70 человек.

Замглавы города Владимир Архипов поручил нарастить темпы строительства и сдать объект до конца года.

- Перекладывать ответственность на погодные условия, по всей видимости, нормально для застройщика, но так дело не пойдет. Четыре месяца назад давалось поручение нарастить темпы, в итоге мы видим, что работа не продвигается, - отметил Владимир Архипов. - Не приемлю никаких отговорок, это серьезное отставание по срокам, до конца года объект должен быть сдан.

Сейчас параллельно со школой в районе улицы Генерала Брусилова возводят пять детсадов. Отмечается, что в этом году в Краснодаре введут в эксплуатацию 10 школ на 12 350 мест, 21 детский сад на 5 255 мест, три спортобъекта и детскую поликлинику на 300 посещений в микрорайоне Гидростроителей.