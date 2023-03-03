Мужчина скинул тело убитого в заброшенный колодец Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Адыгее

В Адыгее осудят мужчину за убийство 12-летней давности. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по республике.

Как установило следствие, все произошло в апреле 2010 года в Майкопском районе. В тот день обвиняемый был со своим 55-летним знакомым в доме в угольном цехе, который находился в СНТ «Ягодка». В какой-то момент приятели поссорились на бытовой почве.

Во время разборок обвиняемый взял черенок от лопаты и несколько раз ударил им мужчину по голове. Пострадавший умер на месте от черепно-мозговой травмы. Тем временем его приятель решил скрыть следы преступления. Для этого мужчина оттащил тело в лес и скинул в заброшенный колодец

Останки убитого мужчины обнаружили в декабре 2022 года. Следователи оперативно установили личность мужчины, причастного к преступлению. На допросе он во всем признался и рассказал в подробностях об убийстве.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором Майкопского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Адыгее.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что жителю Адыгее дали 6 лет тюрьмы за убийство жены и инсценировку ее исчезновения. Мужчина до смерти избил супругу и выбросил ее тело в реку.