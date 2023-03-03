Губернатор Кубани оценил состояние посевов озимой пшеницы на полях ГК «Концерн «Покровский»

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В рамках рабочей поездки в Каневской район Вениамин Кондратьев посетил поля агрофирмы-племзавода «Победа» (входит в группу компаний). В рабочем объезде приняли участие также заместитель Андрей Коробка, заведующая отделом селекции и семеноводства пшеницы и тритикале Национального центра зерна имени П.П. Лукьяненко Людмила Беспалова, а также профессор кафедры общего и орошаемого земледелия КубГАУ Валентина Василько.

По словам Вениамина Кондратьева, достичь рекордного урожая в 2023 году можно только в тесном взаимодействии с учеными-селекционерами.

Поля концерна "Покровский"

– В Каневском районе высокая культура земледелия и традиционно хорошие результаты. В целом по краю под урожай 2023 года засеяли почти 1,8 миллиона гектаров озимых культур. Из них 1,6 миллиона гектаров занято пшеницей – причем сортами отечественной селекции. Это труд аграриев и кубанских ученых, наша гордость и залог новых рекордов, – отметил глава региона.

«Концерн «Покровский» специализируется на зерне – под пшеницей, ячменем и кукурузой занято более 50% общей посевной площади. В зерновом бизнесе группы компаний создан полностью замкнутый цикл: свои семеноводческие хозяйства, которые под контролем ученых выращивают элитные семена кубанской селекции, – свои поля – свои элеваторы для хранения и продаж.

– Мы разработали уникальную технологию обработки почвы, используем все необходимые ресурсы и планомерно идем к результату. Благодаря внедрению в сельхозпроизводство современных агротехнологий и ведущих научных разработок все хозяйства концерна ежегодно увеличивают валовый сбор и урожайность основных культур. В 2022 году мы собрали более 800 тыс. тонн зерна, из которых 710 тыс. тонн – продовольственная пшеница. Урожайность ячменя на наших полях доходила до 100 ц/га, пшеницы – до 80 ц/га. Не менее амбициозные планы мы ставим перед собой и в новом сезоне», – рассказал руководитель сельскохозяйственного подразделения ГК «Концерн «Покровский» Максим Мишарев.

В агрофирме «Победа» озимыми культурами засеяно более 10,5 тысяч гектаров – более половины от всей посевной площади. Начать уборку планируют в конце июня. Свои прогнозы на урожай озвучили представители научного сообщества. По словам Валентины Василько, использование отечественных технологий и семян дают возможность надеяться на урожайный год.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

– Мы видим в поле прекрасную пшеницу - идеальный посев по прямолинейности, равномерности. Произвели первый этап подкормки. Озимые в отличном состоянии, растения крепкие, хорошо перезимовали. Прогнозы на урожай хорошие. Теперь важно правильно и вовремя сделать вторую подкормку, – согласна с коллегой Людмила Беспалова.

– Все поля концерна – в новом сезоне озимой пшеницей у нас занято более 100 тыс. га, находятся в таком же хорошем состоянии. Поля засеяны в оптимальные сроки и с учетом всех технологических требований, на заданную глубину 3-4 см, растения хорошо перезимовали и активно вегетируют. Это позволяет нам с оптимизмом оценивать будущий урожай, - добавила главный агроном ГК «Концерн «Покровский» Лидия Кухаренко.