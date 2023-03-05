Фото с места пожара. Фото: СК Адыгеи.

СК Адыгеи проводят проверку после пожара в станице Гиагинской, где погиб 39-летний мужчина. Напомним, возгорание произошло рано утром 5 марта. Огонь погасили быстро. Уже после тушения пожара спасатели обнаружили тело человека.

Как стало известно, погибший - 39-летний мужчина, проживавший в сгоревшем доме.

- Следователем СК проведен осмотр места происшествия, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в СК Адыгеи. - Предварительной причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем при курении.

На данный момент выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

- Назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы, - добавляют следователи. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.