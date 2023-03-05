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НовостиОбщество5 марта 2023 14:31

СК Адыгеи проводят проверку после пожара в станице Гиагинской, где погиб 39-летний мужчина

Названа предварительная причина пожара в Адыгее, где сгорел 39-летний мужчина
Евгения ХИЛЬКО
Евгения ХИЛЬКО
Фото с места пожара. Фото: СК Адыгеи.

Фото с места пожара. Фото: СК Адыгеи.

СК Адыгеи проводят проверку после пожара в станице Гиагинской, где погиб 39-летний мужчина. Напомним, возгорание произошло рано утром 5 марта. Огонь погасили быстро. Уже после тушения пожара спасатели обнаружили тело человека.

Как стало известно, погибший - 39-летний мужчина, проживавший в сгоревшем доме.

- Следователем СК проведен осмотр места происшествия, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в СК Адыгеи. - Предварительной причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем при курении.

На данный момент выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

- Назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы, - добавляют следователи. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.