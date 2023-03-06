В больнице Кущевского района Кубани отремонтировали отделение реабилитации Фото: t.me/minkovaanna23

В больнице Кущевского района Кубани отремонтировали отделение реабилитации. Об этом сообщила вице-губернатор Анна Минькова в своем telegram-канале.

В отделении реабилитации, в частности, привели в порядок помещения и установили новое оборудование. Теперь здесь оказывают и медицинскую, и психологическую помощь.

Отмечается, что восстановление пациентов на всех этапах проводит мультидисциплинарная реабилитационная команда.

- В нее входят врачи физической и медицинской реабилитации, врач-физиотерапевт, врач по лечебной физкультуре, специалист по эргореабилитации, инструкторы лечебной физкультуры, массажист, психолог, логопед и медицинские сестры, - сообщила замглавы региона.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что на Кубани с 6 по 12 марта пройдет неделя здоровья матери и ребенка. Женщины могут задать вопросы по поводу рождения малыша, его воспитания и развития.