На Кубани нашли без вести пропавшего 64-летнего пенсионера. Фото: «ЛизаАлерт».

Пропавшего пенсионера нашли мертвым на Кубани. Мужчину разыскивали с 5 марта в станице Старокорсунская под Краснодаром. К поискам были подключены волонтеры.

- Мужчина среднего роста – 164 сантиметров и такого же телосложения. У него седые волосы и голубые глаза, - сообщали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Родственники мужчины уточняли, что на момент пропажи он был одет в черную куртку, такого же цвета кроссовки, темно-зеленую кофту, синие спортивные штаны и серо-голубую кепку.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что без вести пропавшего пенсионера разыскивают под Краснодаром.