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НовостиОбщество6 марта 2023 11:10

В Сочи водитель легковушки сбил 6-летнего мальчика

Обстоятельства аварии устанавливаются
Светлана ОВДЕЙ
В Сочи водитель легковушки сбил 6-летнего мальчика Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В Сочи водитель легковушки сбил 6-летнего мальчика Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В Сочи водитель легковушки сбил 6-летнего мальчика. Авария произошла накануне, 5 марта, на во дворе многоэтажки на улице Тепличной.

Предварительно, 32-летний мужчина за рулем Renault Duster сбил 6-летнего ребенка. В это время мальчик, гуляя самостоятельно, перебегал дорогу из-за припаркованного автомобиля.

- В результате происшествия ребенок с травмами был госпитализирован, - сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Туапсинском районе произошла авария с шестью пострадавшими, трое из них – несовершеннолетние.