После проверки возбуждено уголовное дело

Жительница Краснодара пыталась получить маткапитал за несуществующих дочерей-двойняшек. На женщину завели уголовное дело, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Так, 26-летняя девушка предоставила в ЗАГС Каневского района сведения о том, что в апреле 2021 года она якобы родила дома девочек-двойняшек без помощи врачей. Чтобы подтвердить рождение детей, она предоставила заявления женщины - свидетеля. На самом же деле она не был при родах и видела малышей.

На основании сведений ЗАГС выдал свидетельства о рождении двоих детей. После мошенница обратилась с ними в пенсионный орган с заявлением о получении маткапитала.

- Материалы проверки прокуратура района направлена в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам доследственной проверки органом полиции возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат в крупном размере» - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что на Кубани осудят шестерых псевдоматерей, обманувших государство домашними родами на 4,5 млн рублей. Женщинам грозит до 10 лет тюрьмы.